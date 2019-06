Vermoorde gijzelaar Ewold Horn wordt morgen gecremeerd in Assen

Jezelf laten tatoeëren in de Bavaria-brouwerij: ‘Geweldig om een bierketel op iemands arm te zetten’

6:51 Nee, je loopt er niet zomaar spontaan even binnen. Maar verder is de nieuwe zaak van Peter van der Helm in de oude bottelarij van de Bavaria-brouwerij in Lieshout een hele normale tattooshop. ,,Het lijkt me geweldig om een keer een bierketel op iemands arm te zetten.”