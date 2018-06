Vermoedelijke vluchtauto aanslag Telegraaf uitgebrand teruggevonden

Wij zwijgen nooit!

Gisternacht reed rond 4.00 uur 's nachts een auto met een flinke snelheid tegen het gebouw van De Telegraaf. De bestuurder stak de Volkswagen Caddy vervolgens in brand en vertrok in een vluchtauto. De dag na de aanslag op het gebouw van De Telegraaf komt de krant gewoon weer uit. Op de voorpagina kopt de krant: 'Wij zwijgen nooit!'. Verderop in de krant maakte de redactie vijf pagina's vrij voor verhalen over de aanslag.



In een grote reportage beschrijft Marcel Vink hoe de hulpdiensten, journalisten en kantinemedewerkers dinsdag gewoon doorwerkten in het gebouw dat geramd werd door een bestelbusje. De brievenpagina's staan vol steunbetuigingen van lezers.



In een achtergrondstuk schrijft De Telegraaf dat de actie mogelijk een reactie is op 'grote verhalen over de klopjacht van de politie op twee kopstukken van de zogenaamde Mocro-maffia'.