Vermiste Silvana (36) had relatie net verbroken, ex-partner heeft gewelddadig verleden

Wapenindu­strie wacht gouden tijden, maar orders stromen nog niet binnen

De oorlog in Oekraïne is een potentiële goudmijn voor wapenfabrikanten. Navo-landen trokken afgelopen maanden miljarden euro’s extra uit waarmee in rap tempo legers moeten worden versterkt, maar bedrijven merken daar op de wapenbeurs in Rotterdam vooralsnog weinig van, zeggen ze.

17 november