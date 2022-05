Vermiste postduif keert na vijftien jaar terug bij ‘baasje’ Leo: ‘Die kan niet van mij zijn, dacht ik’

In parkje waar Denis (3) zich prikte aan drugsnaald gebeurt meer: ‘Kleindoch­ter speelde met condoom’

De driejarige Denis prikte zich vorige maand tijdens het spelen in een park aan een injectienaald, vermoedelijk van een drugsgebruiker. Het jongetje slikt nu volop medicijnen. Maar wat is het voor park, Park Westhof in Rijswijk? ,,Mijn kleindochtertje speelde hier ook al eens met een gebruikt condoom.‘’

