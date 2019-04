Vermiste Melisa (16) uit Deelen is weer terecht

Maaltijdbe­zor­ger speurt naar vermiste Nederlan­ders

Maaltijdbezorgers van Deliveroo rijden deze maand rond met foto's van vermiste personen op hun tassen. In Engeland losten ze zo drie zaken op. Vijf Nederlandse families hopen dat ook zij hiermee duidelijkheid krijgen over het lot van hun vermiste geliefden. Moeder Aag is één van hen.