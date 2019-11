Vermiste kotter uit Urk gelokaliseerd met sonar, voor leven opvarenden wordt gevreesd

Bij de kustwacht in Den Helder kwam vanmorgen rond kwart voor zes een noodmelding binnen. Het ging om een noodbaken van de viskotter UK165 ‘Lummetje’. Dit signaal wordt geactiveerd als het baken in aanraking komt met water, bijvoorbeeld als een schip zinkt.



Ter plaatse hebben reddingswerkers een vlot aangetroffen en lichtjes van reddingsvesten, maar van de vissersboot zelf ontbreekt nog elk spoor. Op het reddingsvlot zijn geen opvarenden aangetroffen. De kotter Lummetje staat ingeschreven in de gemeente Urk, maar bij het bedrijf was niemand bereikbaar voor commentaar. De kotter is eigendom van zeevisserij Foppen uit Urk. De UK 165 viste voor de kust van Texel en de noordkop van Noord-Holland en is een garnalenkotter. Deze kotters blijven doorgaans redelijk dichtbij de kust. Het is normaal dat er twee à drie man aan boord zijn.



In Urk is onder de inwoners grote vrees voor het leven van de twee opvarenden. ,,Iedereen is in shock”, vertelt een inwoonster. Wie de opvarenden precies zijn is nog niet geheel duidelijk. Mogelijk gaat het om een vader en zoon, allebei uit Urk.