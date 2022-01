Vermiste kat Kosso werd voor een tientje verkocht via Marktplaats

Transgen­der sekswerker Briza lag dood in hotelkamer na ruzie met vriend: ‘Ze was gek, maar lief’

De vrouw die is omgebracht in een kamer van het Van der Valk Hotel in Wassenaar, is de Colombiaanse transgender sekswerker Briza (40). ,,Zij was echt een gek, maar lief persoon.”

10 januari