Vermissing Tob Cohen, de Aston Martin DB5 en Hitklup in Ochtend Show to go

Tob Cohen, oud-topman van Philips, verdween drie weken geleden spoorloos in Kenia. Hij is verwikkeld in een echtscheiding met zijn Keniaanse vrouw. Verslaggever Caspar Naber was in Kenia, waar de recherche moordonderzoek doet. Hij vertelt erover in de Ochtend Show to go.



James Bond-fan Jasper Hartog, eigenaar en schrijver van bondblog.nl, is te gast om te vertellen over de Aston Martin DB5 die in de James Bond-films wordt gebruikt. Een van de vier exemplaren wordt donderdagavond geveild in Californië.



Leo Blokhuis presenteert komende week muziekfeest Hitklup, al twintig jaar een begrip in Amsterdam. Ieder jaar vindt het plaats in Paradiso, maar dit jaar is Hitklup voor het eerst in Rotterdam. Presentator Blokhuis vertelt waarom het feest van 020 naar 010 gaat en wat bezoekers kunnen verwachten.



