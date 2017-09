Verdachte bomaanslag Londen heeft familie in Noord-Brabant

Journaliste Jenan Moussa sprak onder meer met de broer van Yahyah Farroukh, de 21-jarige jongen die zaterdagavond werd opgepakt. Bij de bomaanslag in het metrostation Parsons Green, een dag eerder, raakten 29 mensen gewond.

De familie van de verdachte woont in een plaatsje in Noord-Brabant en komt oorspronkelijk uit Syrië. Journaliste Moussa sprak onder meer met Yahyahs' broer, diens vrouw en schoonzus, schrijft ze op Twitter. Allen zeggen 'geschokt' te zijn door zijn arrestatie. ,,Hij is ambitieus, houdt van Engeland en studeert om journalist te worden.” De broer zou Yahyah donderdag of vrijdag nog hebben gesproken en gelooft in zijn onschuld. ,,Hij klonk normaal. Mijn broer is slechts een verdachte. Ik hoop dat hij snel van alle blaam gezuiverd wordt. Ik kan niet geloven dat hij iets met terrorisme te maken heeft.” Zijn schoonzus vult aan: ,,Hij doet nog geen vlieg kwaad.”

Lees verder onder de tweets.

De familie verliet in 2012 de Syrische hoofdstad Damascus en trok naar Egypte. Een jaar later ging de vermeende aanslagpleger met een boot van Egypte naar Italië en ging vanuit daar naar Engeland. Yahyah werd als 16-jarige opgenomen in een Engels pleeggezin en woonde sinds een jaartje op zichzelf. Volgens de familie had de jongen hen recent nog, na de ramadan, bezocht in Nederland.

De familie van Yahyah is later en via een andere route naar Europa gekomen. In 2015 vroegen zij na stops in Turkije en Griekenland asiel aan in Nederland.

Het gerucht dat Yahyah geradicaliseerd zou zijn nadat zijn vader overleed in Syrië is niet waar, zegt de familie. ,,Onze vader was ziek. Hij is gestorven in een ziekenhuis in Egypte.” Het explosief in het metrostation Parsons Green was een zelfgemaakte bom, die half afging. De andere verdachte is een 18-jarige jongen, die in hetzelfde pleeggezin als Yahyah heeft gewoond.