Verlof ziekenhuispersoneel ingetrokken om snelle stijging ziekenhuisopnames door corona

Gelderse huisartsen, verpleeghuizen en ziekenhuizen een dringende oproep om de richtlijnen te volgen en de feestdagen in kleine groepjes te vieren. ‘Dit geldt expliciet voor families, vriendengroepen en de kerken, gezien het begrijpelijk verlangen elkaar juist nu met kerst te ontmoeten, om bijeenkomsten met veel mensen te voorkomen', schrijven de ziekenhuizen in een persbericht.

Alleen urgente zorg

De ziekenhuizen zien zich genoodzaakt om in een hoog tempo deze specifieke zorg op te schalen en bedden vrij te maken. Landelijk zijn er afspraken gemaakt echt alleen de urgente zorg door te laten gaan en andere zorg uit te stellen. ‘Dat is een moeilijk maar belangrijk besluit', schrijven de zorgverleners.

Draag niet bij aan verdere besmetting

Volgens Bertine Lahuis, voorzitter Regionaal Overleg Acute Zorgketen Oost, kan niet meer de maximale kwaliteit van zorg worden geleverd. ,,Deze constatering valt ons bijzonder zwaar. Immers als ziekenhuis, huisarts, verpleegkundige en artsen willen we de beste zorg leveren, mensen beter maken. Ik doe nogmaals namens al mijn collega’s in de regio en daarbuiten een beroep op een ieder die plannen maakt voor de Kerst en voor Oud & Nieuw: vier het thuis, in klein gezelschap. Draag niet bewust bij aan verdere besmetting; corona kan ook úzelf treffen, uw moeder, uw oma, uw kind. En u wilt toch dat er ook voor u ruimte is om de beste zorg te krijgen! We wensen u het beste. Laten we zorgen voor elkaar, en dat betekent de regels respecteren, hoe lastig ook.”