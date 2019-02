Verleiders hebben spijt van ‘domme uitspraken’ bij de Wereld Draait Door

Het Theatercollectief De Verleiders heeft spijt van enkele ‘domme uitspraken’ in een veelbesproken aflevering van De Wereld Draait Door (DWDD) over privacy en inlichtingendiensten. De acteurs schoven vanavond weer aan bij presentator Matthijs van Nieuwkerk en gingen door het stof voor de eveneens uitgenodigde minister Kasja Ollongren.

De Verleiders maakten een toneelvoorstelling over het onderwerp privacy. Eind januari beweerden ze in DWDD onder meer dat de Algemene Inlichten- en Veiligheidsdienst (AIVD) mensen als terrorist aanmerkt als ze in een bepaalde wijk wonen en een zak kunstmest kopen. Ook claimden ze dat je smartphone je overal volgt en dat daar geen privacyregelgeving voor is.

Minister van Binnenlandse Zaken Ollongren gaf de acteurs vanavond meteen lik op stuk. ,,De uitzending begon als toneel, maar ging over in het bespreken van feiten. Dan denken mensen thuis dat het allemaal echt zo is. Maar dat is niet zo.’’ De minister was meteen erg duidelijk over het door de acteurs gebruikte voorbeeld van een vlaggetje bij je naam als iemand kunstmest koopt. ,,Dat mag niet, dat kan niet en dat gebeurt ook niet.’’

Spijt

Acteur George van Houts kon niet anders dan door het stof gaan. ,,Ik heb spijt van het voorbeeld van de kunstmest. Die link met de AIVD was niet waar en die neem ik ook terug.’’

Ook een door acteur Pierre Bokma naar voren gebracht voorbeeld waarbij iemand meteen verdacht is als hij een keer afwijkt van zijn route naar werk of huis werd van tafel gehaald. ,,De politie mag data bewaren, maar dat is allemaal ingebed in regels en wetten. Met die informatie doen we niets en het wordt ook gewoon weer vernietigd, tenzij je crimineel bent’’, aldus Ollongren.

Ook tafelgast Huib Modderkolk, journalist bij de Volkskrant en gespecialiseerd in inlichtingendiensten, had kritiek op de acteurs. ,,De theatervoorstelling is vermakelijk, maar ongeveer 80% klopt. In het laatste stukje van 20% gaat het helemaal mis. Er verschijnt bijvoorbeeld geen vlaggetje bij een naam als je afwijkt van je woon-werkverkeer.’’ '

Zorgvuldig

Ook acteur Tom de Ket trok tijdens de uitzending van DWDD het boetekleed aan. ,,Wij hebben een aantal domme dingen gezegd hier aan tafel, maar dat doen we niet in het theater.’’ De Ket was onlangs op bezoek bij de AIVD en moest toegegeven dat hij onder de indruk was. ,,Er wordt zorgvuldig omgegaan met mensen als ze ergens van verdacht worden.’’

Acteur George van Houts, ook bekend van zijn complotgedachten over de aanslag van 9/11 in New York, bleef tijdens de uitzending nog het felst. ,,Wij zijn theatermakers, wij gebruiken de overdrijving. Dan voel ik mij niet gehouden aan de letter van de wet. Dat is de vrijheid van de kunstenaar.’’