Verkrachte vrouw ‘verliet samen met verdachte (18) de discotheek in Kampen’, stelt advocaat

Dode man gevonden bij pand kinderdag­ver­blijf in Oldenzaal: ‘Het is een enge gedachte’

De politie onderzoekt de vondst van een stoffelijk overschot bij het pand van een kinderdagverblijf aan de Vondellaan in Oldenzaal. Over de identiteit van het mannelijk slachtoffer en over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

3 oktober