Verkoop winterjassen blijft ver achter, behalve bij de ANWB: ‘Door het dak’

POLL Door corona zijn we ons anders gaan kleden. Dit hangt volgend jaar in de rekken

6 december GOES - Corona heeft de manier waarop we ons kleden drastisch veranderd. De nette kleding voor op kantoor, heeft thuis plaatsgemaakt voor spijkerbroek en slobbertrui. Omdat het nog wel even duurt voordat de remmen weer los kunnen, werpt het virus zijn schaduw ver vooruit. Kledingzaken kopen dan ook uiterst voorzichtig in voor volgend jaar. Wat zal er dan in de rekken hangen?