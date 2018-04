Verkoop elektrische auto's meer dan verdubbeld

In de eerste drie maanden werden 3.945 nieuwe elektrische auto’s verkocht ten opzichte van 1.667 stuks in dezelfde periode vorig jaar. Een groei van 136 procent, blijkt uit cijfers van RAI Vereniging.

Het aantal volledig elektrische auto’s op de Nederlandse wegen is daardoor toegenomen tot 25.000 exemplaren. Inmiddels is het aandeel elektrische auto’s op de totale nieuwverkopen in het eerste kwartaal gegroeid van 1,4 procent in 2017 naar 2,9 procent in 2018.