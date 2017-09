Verhoor mariniers kaping De Punt begonnen: 'Door stemvervormer net robots'

video Tienermeisje dood gevonden na schuurfeest, automobilist aangehouden

24 september In een greppel in het Drentse Spier is het stoffelijk overschot van de 18-jarige Ellen Drost uit Pesse gevonden. Het meisje was gisteravond niet teruggekomen van een schuurfeest. Zondagmiddag meldde zich een automobilist bij de politie die zei in de nacht 'iets' te hebben geraakt.