Verdwijning Anne hakt erin op vroegere middelbare school

De verdwijning van Anne Faber (25) in de omgeving van Utrecht houdt ook de gemoederen bezig op het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen, de school waar ze in 2010 eindexamen heeft gedaan.

,,Ik was destijds leraar Nederlands. Ik heb haar nog lesgegeven in de bovenbouw’’, zegt de huidige afdelingsleider van de school, Jos Bruning. ,,Dit is dramatisch, de verdwijning hakt er bij mij heel erg in. We hebben het hier vanochtend (gisteren, red.) nog over Anne gehad. Het is al even geleden dat ze van school ging, maar in kleine kring, onder docenten die haar in de klas hebben gehad, leeft haar verdwijning heel erg.’’

Anne (25) woont in Utrecht, maar groeide op in Arnhem. Op sociale media ziet Bruning dat oud-klasgenoten betrokken zijn bij Anne. Sommigen helpen mee met de zoektochten in de omgeving van Utrecht, anderen leven heel erg mee.

Bruning omschrijft Anne als 'een heel leuke, lieve meid'. ,,Ik ken haar persoonlijk, ook omdat mijn zoon later met haar bevriend is geraakt. Die zit nu voor zijn werk in Australië. Hij vindt het verschrikkelijk dat hij op zo grote afstand zit.''

Meeleven

De verdwijning van de 25-jarige vrouw is ook hard aangekomen bij de gemeente Beuningen, waar de moeder van Anne werkzaam is op de afdeling Sociale Zaken. ,,Ik merk dat de mensen in onze organisatie ongelooflijk betrokken zijn en met haar meeleven'', zegt burgemeester Carol van Eert. ,,Dat zegt iets over de sfeer die op de afdeling en in het gemeentehuis heerst.’’