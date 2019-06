Verdrinking bij recreatiepark in Brabant: ‘Dit is heftig en heel tragisch’

Het is zaterdag druk bij de waterplas. In het park zijn circa 6.000 bezoekers. Het 19-jarige slachtoffer uit Polen is met een groep vrienden aan het zwemmen. Kort na de middag raken zijn vrienden hem kwijt. Aanvankelijk denken ze nog dat hij naar huis is, maar nadat hij de telefoon niet beantwoordt en ook niet thuis blijkt te zijn, schakelden ze de politie in.