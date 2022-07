Verdriet om een huisdier: ‘Gemiddeld rouwen mensen 8,5 maand’

Poekie was een kraakhelder, wit lammetje. Ze rook naar shampoo. Dat kwam doordat Poekie bijna dagelijks in bad ging. ,,Ze sliep elke nacht in bed bij mijn zusje”, vertelt Willem Lenting uit Honselersdijk (bij Naaldwijk). We schrijven 1992, maar voor Lenting lijkt het gisteren. Emoties komen terug, waarschijnlijk omdat vorige week het konijn van zijn dochters verdween. Een roofvogel lijkt de schuldige. Konijn Koko moet haast uit de ren zijn gegrepen. ,,We hebben met z’n allen gezocht, maar Koko kwam niet meer terug. Mijn kinderen zijn ontroostbaar.”