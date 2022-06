Verdere stijging aantal nieuwe coronagevallen

Het aantal coronagevallen stijgt verder. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 3511 nieuwe besmettingen vastgesteld. Voor een maandag is dat het hoogste aantal in elf weken tijd.

Mogelijk zijn er nog meer mensen die corona hebben, want de cijfers worden alleen aangeleverd via de officiële testlocaties van de GGD. Zelftesten, die thuis worden uitgevoerd, zijn niet meegerekend. In principe is een zelftest voldoende, maar wie dat wil mag een afspraak bij een teststraat maken om bevestiging te krijgen over een besmetting. Steeds meer mensen doen dat.

Het aantal van maandag is wat lager dan de dagen ervoor. Dat is gebruikelijk: minder mensen laten zich in het weekend testen. Amsterdam heeft de meeste positieve tests. In de hoofdstad kregen 243 mensen van de GGD te horen dat het coronavirus bij hen is aangetroffen. Daarna volgen Den Haag (126), Utrecht (119) en Rotterdam (113).

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen zeven dagen 33.150 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 4736 bevestigde besmettingen per dag, het hoogste niveau sinds 16 april. Het gemiddelde stijgt voor de dertigste dag op rij. In twee weken tijd is het niveau meer dan verdubbeld.

