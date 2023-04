Verdachten van doodschoppen Carlo Heuvelman op Mallorca willen nieuwe getuigenverklaring afleggen

updateVerdachten in de Mallorcazaak, die gaat over de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman, zijn bereid mee te werken aan nieuwe getuigenverhoren. Het Openbaar Ministerie wil dat alle Hilversummers nogmaals als getuige worden gehoord in elkaars zaken. Het hof zal daar binnenkort over beslissen.

Deze donderdag begon in het gerechtshof in Leeuwarden het hoger beroep van de Mallorcazaak met een inleidende zitting. Bij aanvang van de zitting lieten de verdachten weten dat ze bereid zijn tot het opnieuw afleggen van verklaringen. Vijf van hen zitten vast. Zij verzoeken het hof om hen voorlopig vrij te laten.

De 27-jarige Waddinxvener kwam in juli 2021 om het leven als gevolg van zinloos en excessief uitgaansgeweld, zoals het OM het noemt. Hij werd op de boulevard van badplaats El Arenal op Mallorca op zijn hoofd geslagen en viel op straat. Daarna werd hij meerdere keren tegen zijn hoofd en bovenlichaam geschopt. Hij raakte buiten bewustzijn en overleed vier dagen later.

Ontkennen

Alle verdachten ontkennen iets met de dood van Heuvelman te maken te hebben. Het OM is ervan overtuigd dat minstens een van de verdachten meer moet weten over die fatale avond dan tot nu toe gedeeld is en hoopt tijdens het hoger beroep meer duidelijkheid te kunnen krijgen over wie welke rol gespeeld heeft. Volgens het OM ‘is het proces van waarheidsvinding nog niet volledig’.

Hoofdverdachte Sanil B. (21) verklaarde donderdag dat hij ten onrechte is veroordeeld door de dood van Huevelman. ,,Dat kwam als een hele grote klap voor mij en mijn naasten.”

DNA-spoor

Sanil B. werd in november door de rechtbank veroordeeld tot zeven jaar cel. Hij werd als enige van de Hilversumse vriendengroep veroordeeld voor doodslag. Op zijn linkerschoen was een DNA-spoor van het slachtoffer gevonden.

De nieuwe advocaat van Sanil B is Anis Boumanjal, die samenwerkt met advocaat Peter Plasman. Boumanjal verzoekt het hof in Leeuwarden om deskundigen op te roepen over het gevonden DNA. Volgens hem betreft het een klein spoor. Het is ook niet bekend wat voor DNA het is, of het bijvoorbeeld uit speeksel, huid of haar komt.

Mogelijk is het DNA van het slachtoffer door indirecte overdracht op de schoen van B. terechtgekomen, oppert de advocaat. “Ook door kuchen of schreeuwen kan speeksel op de schoen terecht zijn gekomen”, aldus Boumanjal. Of via een andere schoen in het schoenenrek van de vakantievilla waarin B. met de medeverdachten verbleef. Hij vraagt het hof om nader DNA-onderzoek en het raadplegen van deskundigen.

Ook vraagt de verdediging de precieze doodsoorzaak van Heuvelman nog eens te onderzoeken. Het hof beslist op 17 mei welke onderzoekswensen worden gehonoreerd.

Boumanjal vroeg eveneens om het voorarrest van Sanil B. te schorsen, zodat hij zijn hbo-studie rechten kan voortzetten. Het Openbaar Ministerie verzet zich daartegen. Het hof beslist daar maandag over.

Het hof beslist op 17 mei of de verdachten opnieuw als getuigen worden gehoord en over andere onderzoekswensen van de verdediging.

Inhoudelijke behandeling in december

Het hof wil in december het hoger beroep van de Mallorcazaak inhoudelijk behandelen. Het hof trekt daar drie weken voor uit. Het proces begint in de week van 4 tot en met 8 december. In de week daarop gaat het proces verder en in de derde week heeft het hof nog vier dagen gereserveerd. Als de planning niet wordt gehaald, dan wordt de zaak mogelijk uitgesteld naar maart volgend jaar.

