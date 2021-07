Verdachten moord Peter R. de Vries blijven vastzitten, mogen geen contact met familie

video Syrische vluchte­ling uit Kapelle veroor­deeld voor oorlogsmis­daad: 20 jaar cel

16 juli De Syrische vluchteling Ahmad al K. moet 20 jaar de cel in. De Syriër stond in Kapelle bekend als voetbalvader en vrijwilliger op de buurtbus, maar is vandaag door de rechtbank veroordeeld voor zijn rol in de Syrische burgeroorlog. Daarin was hij als leider van een strijdgroep betrokken bij de executie van een gevangen genomen militair, Al K. schoot zelf zes keer.