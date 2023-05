Verdachte verpleegkundige Theodoor V. niet enige ‘engel des doods’: ‘Bewijs vaak heikel punt’

Dierentuin dacht dat gier na bezoek aan Zeeland zelf zou terugkeren, maar dus niet: ‘Ze geniet van vrijheid’

Waar is de gier die vorige maand uit Diergaarde Blijdorp ontsnapte? De vogel is sinds eind april van Westenschouwen naar het Noord-Brabantse Sint-Oedenrode gevlogen, maar is sindsdien spoorloos. De kans dat de gier uit eigen beweging terugkeert naar Rotterdam, wordt door de dierentuin steeds kleiner ingeschat − en dat is balen, gezien haar belangrijke ‘taak’.