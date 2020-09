Verdachte verhoord en aangehouden voor doodrijden Tamar uit Marken

De politie Noord Holland heeft twee mannen verhoord en een 28-jarige inwoner van Duitsland aangehouden als verdachte in de zaak van de doodgereden Tamar uit Marken. De 14-jarige tiener werd in de nacht van 24 op 25 juli aangereden en de volgende ochtend vroeg dood gevonden. De twee verhoorde Duitse mannen zaten in de grijze Mazda die later op camerabeelden opdook en waarop dna-sporen van Tamar zijn gevonden.

De 28-jarige man is de eigenaar van de Mazda. ,,Hij is nu aangehouden als verdachte en we bekijken of we de andere man in de auto ook als verdachte gaan aanmerken,” aldus een politiewoordvoerster. De 28-jarige man wordt verdacht van het verlaten van de plaats van het ongeval. De rol van de 25-jarige bijrijder wordt verder onderzocht.

De mannen hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen. Advocaat Boumanjal wil nu nog niet veel kwijt over het lopende onderzoek. Wel bevestigt hij dat zijn cliënten zijn aangehouden en verhoord.

Volgens advocaat Boumanjal waren de verdachten op campingbezoek in Nederland geweest. Daarna reden ze naar Marken. Onderweg hebben ze ‘mogelijk gevoeld’ dat ze ergens overheen reden. Van een aanrijding zeggen de mannen niks gemerkt te hebben. Kort na dat moment stapten ze uit op een parkeerplaats en inspecteerden de auto. Zij zagen dat de auto geen schade had.

De suggestie, die de politie in het vorige persbericht heeft gewekt, dat de auto de veroorzaker zou zijn van het ongeluk, behoeft volgens advocaat Anis Boumanjal nuancering. ,,Het klopt dat er dna-sporen op de auto van cliënt zijn aangetroffen, maar op de auto is geen schade van betekenis te zien. Vele scenario’s staan dus nog open, waaronder het scenario dat Tamar al was aangereden of overleden en dat de huidige verdachten haar misschien daarná geraakt hebben met hun auto. Het is van cruciaal belang dat alle mogelijke scenario’s worden uitgezocht. Dat neemt veel tijd in beslag, maar doet wel recht aan het schrijnende incident.”

Volledig scherm De nabestaande en de kist met het lichaam van de 15-jarige Tamar uit Marken tijdens de uitvaart. © ANP

De 14-jarige Tamar werd in de nacht van 24 op 25 juli aangereden. Het slachtoffer werd zaterdagochtend vroeg door de politie gevonden in de berm langs de Zeedijk richting Marken. Al snel bleek dat ze hoogstwaarschijnlijk is aangereden. De moeder van Tamar deed bij talkshow Op1 een oproep aan de dader om zich te melden. ,,Alsjeblieft, kom over de brug. Verlos jezelf van wat je hebt aangericht. Voel je vrij om het te melden.’’

Begin augustus dook op camerabeelden van een parkeerplaats in Marken een Mazda op met twee mannen die uitstapten en de auto inspecteerden. De beelden zijn gemaakt in de nacht dat Tamar werd doodgereden. De grijze Mazda werd enige tijd geleden al in beslag genomen en is van een van de twee verdachten die nu zijn aangehouden.

