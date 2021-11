Verdachte van geweld tegen fruithandel De Groot op vrije voeten, kritiek advocaten op undercoveractie

Een 21-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij aanslagen die zijn gekoppeld aan het afpersen van fruithandel De Groot in Hedel is door de rechtbank voorlopig op vrije voeten gesteld. Ook zal de oud-directeur van de fruithandel worden gehoord over mogelijke betrokkenheid bij internationale drugshandel.

Dat bleek dinsdag bij een nieuwe niet-inhoudelijke zitting tegen vijf verdachten. Nadat in 2019 bij De Groot Fresh Group in Hedel een partij van 400 kilo cocaïne werd aangetroffen, is het bedrijf geconfronteerd met afpersing. De Groot zou een miljoenenbedrag op tafel moeten leggen, anders zouden aanslagen volgen. En die kwamen er ook: verschillende huizen van (oud)werknemers werden in brand gestoken. Een van de verdachten van die aanslagen, de 21-jarige Ben Nordin A., is door de rechtbank voorlopig op vrije voeten gesteld. Hij krijgt van de rechtbank de ruimte om voor zijn zieke moeder te zorgen.



Daarnaast werd duidelijk dat de oud-directeur van het fruitbedrijf op korte termijn bij de onderzoeksrechter gehoord zal worden over zijn mogelijke betrokkenheid bij drugshandel. Hoofdverdachte Ali G. heeft al vaker verklaard dat niet híj verantwoordelijk is voor het afpersen, maar dat hij wel weet van drugshandel waarbij De Groot betrokken zou zijn. De Haagse ‘godfather’ Piet S. heeft daar onlangs ook over verklaard. Hij zei dat hij was benaderd om te bemiddelen in een conflict, waarin het ging over een 'verdwenen partij’ bij De Groot.

Volgens advocaat Bénédicte Ficq van Ali G. is het zo dat er meerdere scenario's mogelijk zijn, wat er op zou wijzen dat Ali G. niet betrokken is. Ze haalde een recente brand in een kippenschuur in Hedel aan, die te linken zou zijn aan het fruitbedrijf. En dat terwijl haar cliënt in de EBI verblijft en amper contact kan hebben met de buitenwereld. Hoe kan hij dan te linken zijn aan het aanhoudende geweld, vroeg zij zich hardop af. ,,Het gaat maar door, en dat gegeven is ontlastend voor mijn cliënt. Er kan geen lijn worden getrokken tussen de strafbare feiten die maar doorgaan tegen het fruitbedrijf en mijn cliënt.”

Kritiek op undercoveractie

Ook was er kritiek op de veelbesproken undercoveractie die werd ingezet door justitie. Deze nieuwssite onthulde dinsdag dat twee agenten de verantwoordelijk officier van justitie hebben tegengesproken over de gang van zaken. Zo bleek er wel degelijk een observatieteam aanwezig te zijn geweest, maar hebben zij geen proces-verbaal opgemaakt. ,,Die verslagen hadden er allang moeten zijn,” zei advocaat Anis Boumanjal. Ook stelde hij dat deze observanten mogelijk nog nader gehoord moeten worden. ,,Ook wij willen dat de inhoudelijke behandeling snel kan beginnen. Maar we zijn drie zittingen verder, en we hebben nog steeds geen antwoorden op onze vragen over deze inzet.”

Ook hadden Ficq en Boumanjal kritiek over het volgen van de undercoverinzet. Want hoewel justitie zei dat het niet mogelijk was om de operatie mee te kunnen luisteren, bleek uit het verhoor met twee betrokken agenten dat dit wel zo was. Het gaat om een soort veiligheidslijn waarmee de actie ‘in flarden’ kon worden gevolgd, aldus de officier van justitie. ,,Dit was niet geschikt om de inhoud mee te krijgen en er is ook niks opgenomen. Er is geen reden om te twijfelen aan wat hier eerder over is gezegd.”

De rechtbank wil in februari starten met de de inhoudelijke behandeling van de strafzaak.