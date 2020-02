Verdachte van bioscoopmoorden dacht dat zijn slachtoffers zijn dochtertje hadden vermoord

Ergün S., de verdachte van de bioscoopmoorden in Groningen, dacht dat de twee schoonmakers die hij doodstak lid waren van elitetroepen die zijn dochter om het leven hadden gebracht. Dat bleek tijdens een zitting over de omgangsregeling over zijn dochtertje, die 7 februari diende in de rechtbank in Groningen, vóór de eerste strafzaak over de moorden. De uitspraak is door de rechtbank gepubliceerd.

S. wil zijn dochtertje nog steeds kunnen zien, maar de rechter wees dat af.



S. stak in oktober vorig jaar twee mensen dood in de Pathé bioscoop in Groningen. De slachtoffers waren het schoonmakersechtpaar Gina en Marinus. Zij kenden Ergün helemaal niet. De man lijdt al jaren aan psychoses, maar was in Groningen lukraak op zoek naar zijn ex-vriendin en dochtertje, die ergens in de provincie Groningen wonen, ver weg van Rotterdammer Ergün . De ex-vriendin werd bedreigd en fysiek belaagd door S.

S. heeft verteld dat hij in toenemende mate verward raakte, niet of nauwelijks meer sliep en, mede door middelengebruik, ervan overtuigd raakte dat zijn ex-partner en dochter waren vermoord door ‘elitetroepen'. S. dacht dat Gina en Marinus daarbij hoorden en bracht hen daarom om het leven, blijkt uit de uitspraak over de omgangsregeling voor het dochtertje. In die uitspraak wordt ook gedetailleerd gesproken over de dubbele moord waarvan Ergün wordt verdacht.

Twee weken geleden moest hij voor het eerst voor de rechter verschijnen voor een nog niet-inhoudelijke zitting. De uren vóór die zitting over de twee moorden, diende een zitting over de omgangsregeling voor het dochtertje. De rechter wees zijn verzoek om zijn dochter nog te mogen zien (desnoods in de gevangenis) af. De Raad van Kinderbescherming was daar trouwens ook al tegen.

Maar Ergün vindt dat hij zijn dochter al heel lang niet meer heeft gezien en dat het mogelijk moet zijn dat hij tijdens zijn detentie zijn dochter mag zien. De man snapt dat het op dit moment daarvoor misschien nog te vroeg is, maar dat omgang tijdens zijn detentie wel voldoende veilig is. Hij wijst in dit verband op de behandeling die hij krijgt voor zijn psychotische toestandsbeeld, zo staat beschreven in de uitspraak.

Rare verhalen

De advocaat van Ergün S. bevestigt dat hij rare verhalen heeft over de gedachtes die hij had op de dag van de moorden. Maar dat hij dacht dat de schoonmakers van een elitekorps waren, is de advocaat niet bekend. De advocaat was niet bij de rechtszaak over het dochtertje aanwezig, maar verbaast zich over het feit dat de hele gedetailleerde uitspraak is gepubliceerd.

Eerder werd al wel bekend dat Ergün een slaapplaats zocht en dacht dat hij een portiek inliep, toen hij in werkelijkheid de bioscoop binnenglipte en daar in gevecht raakte met Gina en Marinus, nadat zij hem hadden betrapt.