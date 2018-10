Verdachte ontvoering peuter Insiya: Ik ben erin meegesleurd

Robert B. ging samen met Willem V. en Hemani’s neef naar de Anfieldroad in Amsterdam. Oma paste op. Moeder Nadia was op dat moment niet in de buurt. Robert B. kennen we van de foto die een buurman van boven maakte toen hij plat op straat gedrukt werd door buren die hem hadden overmeesterd. De andere twee waren er toen al met Insiya vandoor. Robert B. ging eerder tijdens pro-formazittingen tekeer. Hij schold de rechter uit voor ‘fucking liar’. Alle verdachten zijn in de loop van de tijd vrijgelaten. Hun voorarrest dreigde langer te duren dan de mogelijke straf.



De vader van het meisje moet nog gehoord worden door de politie. Dat is lastig, want hij blijft met Insiya thuis in Mumbai uit angst om buiten zijn land opgepakt te worden. Justitie heeft zijn zaak, én die van zijn neef die ook bij de kidnap betrokken was, losgehaald van de rest. De verdediging van de zes mensen die nu terechtstaan, vindt dat de zaak zonder een verklaring van vader Hemani geen zin heeft. Er wordt momenteel gesteggeld over de vraag hoe hij toch te horen is, als getuige, in de zaak van de zes kidnappers. Dat kan door hem naar Nederland te halen met de garantie dat hij niet wordt aangehouden, het kan ook via een videoverbinding en het kan door een commissie die naar India reist.