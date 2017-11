Verdachte ontucht met kleuter na dag weer op vrije voeten

Tbs voor man die ging joyriden met legertruck

14:00 De 21-jarige Veldhovenaar die afgelopen zomer op pad ging met een legertruck van de kazerne in Oirschot, wordt gedwongen opgenomen in een psychiatrische kliniek. De rechtbank in Den Bosch vindt de man psychisch in de war en daarom volledig ontoerekeningsvatbaar. De uitspraak komt overeen met de eis van de officier van justitie.