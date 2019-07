Verdachte moord Pronk mag naar Nederland

Gedupeerde Vestiville-bezoekers krijgen geld terug, maar nog niet iedereen

20:02 Festivalgangers die via de ticketsites Eventbrite en Festicket een ticket hebben gekocht voor het op het laatste moment afgelaste festival Vestiville in Lommel krijgen hun tickets terugbetaald. Dat bevestigen de twee ticketverkopers. Over tickets die via andere aanbieders, zoals CM Tickets, werden aangekocht, bestaat nog geen duidelijkheid.