Verdachte ‘Lucky’ is een beruchte, ongrijpbare crimineel: ‘Een vakman die nauwelijks fouten maakt’

Dieven slaan hun slag: voor het eerst in jaren weer meer gestolen auto’s en au­to-inbraken

Na jaren van daling stijgt het aantal autodiefstallen weer. Vorig jaar werden er 5973 personenauto's gestolen, 11 procent meer dan in 2021. Ook het aantal auto-inbraken steeg met 12 procent: er werden er ruim 43.000 gepleegd, dat komt neer op zo’n 118 per dag. De afgelopen tien jaar was er juist een daling in het aantal diefstallen en inbraken te zien.

20 januari