Verdachte in grote Nederlandse liquidatiezaak overleden in Spaanse cel

De Amsterdamse crimineel Dennis ‘Demis’ Mongen (44), verdachte in een grote Nederlandse liquidatiezaak, is in een Spaanse cel overleden aan een hartstilstand. In Nederland was hij verdachte in een grote liquidatiezaak die onder meer draaide om onderwereldmoorden in 2014 in Amsterdam en omgeving. Hij is in dat proces aangeklaagd als prominent lid van een criminele organisatie die moorden pleegde.

Dat bevestigen verscheidene betrouwbare bronnen. Mongen was een neef en vertrouweling van de in 2014 in Amstelveen geliquideerde crimineel Gwenette Martha. De laatste jaren verbleef hij vooral in Spanje. Hij zat daar een celstraf van 11 jaar uit vanwege het beheren van grootschalige wietplantages in de omgeving van Alicante, veelal op boerderijen. In die zaak liep nog hoger beroep.

Nadat in december 2013 in Amsterdam-Zuid een mislukte aanslag op Gwenette Martha was gepleegd, zou diens groep wraak hebben genomen. In versleutelde, maar onthulde tekstberichten, beschreven leden van de groep dat ze ‘er vol tegenaan’ zouden gaan.

Eerst werd in februari 2014 in Zaandam de Amsterdamse crimineel Alex ‘Aleki’ Gillis geliquideerd, volgens justitie in opdracht van Martha en Mongen. De Amsterdamse Iraniër Massod Amin Hosseini zou de schutter zijn geweest.

Daarna zou de jacht zijn geopend op Gillis’ neef Wensley Gillis, ‘Wensje’. (De berichten: “Die flikker zit achter alles.” Die hond moet weg.”) Hij werd geobserveerd, maar van een liquidatie kwam het niet.

Omar Lkhorf

Na de liquidatie van Martha op 22 mei 2014 verlegde de groep de aandacht naar een andere rivaal: Omar Lkhorf, broer van de in 2012 in de Staatsliedenbuurt geliquideerde Youssef Lkhorf.

Die reed in een zwarte Fiat Punto, zijn ouders wonen vlakbij de Conradstraat langs de Oostelijke Eilanden. Toen de onschuldige huisvader Stefan Regalo Eggermont in de nacht van 12 op 13 juli 2014 zijn blauwe Fiat Punto in de Conradstraat parkeerde, achter zijn huis, werd hij doodgeschoten.

Alles wijst er op dat Hosseini weer de schutter was. Hij leek roekeloos ‘te zijn gaan rennen’ en ‘die tata’ (blanke) te hebben doodgeschoten, aldus de onderlinge tekstberichten.

Dennis Mongen en zijn getrouwen leken zich in de uren na de blunder eerst zorgen te maken omdat Hosseini zijn PGP was verloren, misschien met zijn vingerafdrukken of dna er op, maar later hadden ze heel andere zorgen.

Verkeerde geliquideerd

‘Jack’ Hosseini had de verkeerde doodgeschoten! (“Bro Jack heeft grote fout gemaakt serieus heel groot bro serieus bro serieus man is niet die man is niet die kenteken is niet die auto bro sanggggg ben gwn dood geschrokken.”)

Ook vanwege het vermoeden dat hij het vijandige kamp informeerde, raakte Hosseini uit de gratie.

Op 3 september 2014 werd hij doodgeschoten in een auto op de Pisuissehof in Amsterdam-Osdorp. Dennis Mongen zou volgens justitie een van de opdrachtgevers voor die liquidatie zijn.

Mongen was volgens de recherche ook de opdrachtgever voor het doodschieten van rivaal Souhail Laachir op dancefeest Waterfront in het Scheepvaartmuseum in mei 2013. In die zaak was tegen hem te weinig bewijs. Hij werd in die zaak op een onderduikadres gearresteerd, maar al na dagen vrijgelaten.

Alleen zijn vriend Surailie I. werd veroordeeld, voor het schieten.