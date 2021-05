Verdachte GGD-datadiefstal was op zoek naar gegevens BN’ers: ‘Ik heb echt domme dingen gedaan’

Coronavirus LIVE | Gemiddelde leeftijd coronapa­tiën­ten in ziekenhuis daalt, kwart bevolking VK ingeënt

14:43 ‘Jezus sloot geen mensen buiten’, zegt de Protestantse Kerk in Nederland in een advies om speciale diensten te houden voor gelovigen die ‘logischerwijs gevaccineerd kunnen zijn’. Het tonen van een vaccinatiebewijs is echter niet nodig. De weekcijfers die het RIVM vandaag bekendmaakt, komen zeer waarschijnlijk boven de 50.000 besmettingen uit. Dat zou voor de vierde week op rij zijn. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorig liveblog terug.