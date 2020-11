Verdachte fatale mishandeling Jan (73) uit Arnhem sloeg ook oud-dominee (68) in elkaar: ‘Hij haalde vol uit’

ARNHEM - ,,Ik kreeg het er koud van toen ik hoorde dat de jongen die mij mishandelde nu betrokken zou zijn bij het geweld in het Spijkerkwartier.” Aan het woord is de 68-jarige emeritus dominee Henk de Bruijn.

Twee blauwe ogen, een gebroken neus en een hersenschudding. Dat was het resultaat van de klappen die De Bruijn kreeg in Park Angerenstein. Pas onlangs kreeg hij te horen dat het Openbaar Ministerie de zaak tegen zijn minderjarige belager had geseponeerd.

Teleurgesteld

,,Ik was zo teleurgesteld in politie en justitie dat ik het er eigenlijk bij wilde laten zitten. Tot ik afgelopen vrijdag in de buurt te horen kreeg dat die jongen één van de verdachten van de dodelijke mishandeling in het Spijkerkwartier is. Toen kwam alles weer terug.”

Quote Op het moment dat ik me omdraaide, haalde hij vol uit. Ik belandde op de grond en greep naar mijn gezicht, maar voelde mijn neus niet meer Henk de Bruijn

De Bruijn heeft het over het geweld van vorige week in de Spijkerstraat. De 73-jarige Jan overleed vorige week woensdag nadat een groep minderjarige jongens hem vlak bij zijn huis had mishandeld. Een van deze verdachten sloeg anderhalf jaar geleden de emeritus dominee tegen de grond.