Verdachte doodschieten onschuldige stagiair bij buurthuis gearresteerd op Curaçao

Podcast Marco Kroon: ‘Helden, daar houden Nederlan­ders niet van’

9 juni In de eerste aflevering van seizoen 2 van Gegijzeld met Arjan Erkel is Marco Kroon te gast. Hij is bekend als drager van de Militaire Willems-Orde, maar is de laatste jaren vaker negatief dan positief in het nieuws. ,,Helden, daar houden Nederlanders niet van. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.’’