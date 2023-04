‘Verdachte commando Sil A. betrokken bij plannen om Ridouan Taghi te vinden in Dubai’

Met video Profvoet­bal­ler Rai Vloet moet 2,5 jaar cel in voor doodrijden 4-jarige Gio

Profvoetballer Rai Vloet (27) moet 2,5 jaar de cel in voor het doodrijden van de 4-jarige Gio in november 2021. Vloet had drank op en reed rond de 200 kilometer per uur. Vloet krijgt ook een rij-ontzegging voor vier jaar, heeft de rechtbank in Haarlem besloten.