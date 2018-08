'Verdachte Brech kreeg in 1985 proeftijd na ontuchtverdenking'

Behandeld bij Riagg

De verdachte van de moord op Nicky Verstappen vertelde al in 2001 aan de politie dat hij in het verleden bij het Riagg behandeld werd na een zedendelict, vertelde de onderzoeksleider eerder aan De Limburger. Brech deed dat uit eigen beweging. Uit twee regionale krantenberichten uit 1985, blijkt dat een 22-jarige man uit Simpelveld destijds heeft bekend twee jongens van tien in Wijnandsrade te hebben betast. Ook gaf hij ontucht een jaar eerder met een jongen in Wylre toe.

Systemen opgeschoond

In 2001 was in de politie- en justitiesystemen alleen een (sepot)melding te vinden, maar geen nadere info over het zedendelict van 1985. De zaak is nooit voor de rechter gekomen. De archiefwet schrijft voor dat stukken vijf jaar na dato worden vernietigd.



Het zedenverleden van Brech wordt nog verder onderzocht. Het in Maastricht gevestigde archief was vanavond niet bereikbaar voor een toelichting. De Limburgse politie kon nog geen inhoudelijke reactie geven op het opduiken van het document. Het is onduidelijk of het onderzoeksteam er inmiddels ook over beschikt.