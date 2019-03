Verdachte bedreiging Baudet op vrije voeten

Kinderen spanden ducttape waardoor Marijn (20) op scooter onderuit ging

12:34 De tape die gespannen was tussen de paaltjes op een fietspad in Elst, was het werk van kinderen. Dat meldt de wijkagent Schuytgraaf-Zuid. Door deze tape ging de 20-jarige Marijn Jansen zondagavond onderuit met haar snorscooter.