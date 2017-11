Verdachte agenten: zelden iemand gezien zo sterk als Mitch Henriquez

De tien dagen durende rechtszaak vindt plaats in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. De 42-jarige Arubaan Mitch Henriquez overleed in juni 2015 na een hardhandige arrestatie op het Haagse muziekfestival Parkpop. Tegen het einde van het festival zei Henriquez, voor de grap, tegen agenten dat hij een pistool had en greep hij naar zijn kruis.



Mitch ging lang door. Hij blééf lachen en roepen dat hij een wapen had, een 'kaliber 52'. Mitch bleef het zo lang roepen dat de agenten er toch nerveus van werden. ,,Het kon een grap zijn maar het kon ook echt zijn.''



Mitch was door zijn luidruchtige gedrag al eerder opgevallen. Vrienden trokken hem weg van de agenten, maar hij zou zich hebben losgerukt om opnieuw naar de agenten te lopen en te roepen dat 'hij een wapen had'. Daarbij maakte Mitch zich groot, volgens de agenten, en kwam hij steeds dreigender over. Een agent verklaarde zelfs er zeker van te zijn dat hij een wapen had. Voor anderen was het weer wél duidelijk dat Mitch op zijn geslachtsdeel doelde.



Toen Mitch weigerde weg te gaan, werd hij door vijf agenten tegen de grond gewerkt. Hij kreeg klappen in zijn gezicht en werd met pepperspray bewerkt. Een van de agenten verklaarde vanmiddag dat hij voelde dat het moeilijk ging worden de beresterke Mitch te arresteren. ,,Ik dacht nog: dit wordt een hele kluif. Ik heb zelden gezien dat een man zo sterk was. Met vijf man konden we hem amper in bedwang houden. Dat maakte veel indruk op me .''