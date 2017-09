Verdachte aanslag Londen bezocht onlangs familie in Terheijden

TERHEIJDEN - Meer westers kun je ze niet krijgen. De 21-jarige verdachte Yahya F. van de aanslag in het Londense metrostration Parsons Green lijkt, afgaande op zijn Facebookpagina, in niets op een bloeddorstige jihadist. Onlangs nog bezocht de Syrische vluchteling zijn familie in Terheijden.

F. werd zaterdagavond aangehouden in de Borough of Hounslow in Londen. In dat multiculturele stadsdeel werkt hij in een eethuis. Bij de bomaanslag in het metrostation Parsons Green, een dag eerder, raakten 29 mensen gewond.

In Terheijden zijn de broer van de verdachte en zijn echtgenote nogal altijd vol ongeloof over de aanhouding van Yahya. Beiden willen alleen anoniem hun verhaal doen. "We hebben familieleden die ook gevlucht zijn, maar in het Midden-Oosten verblijven. Ze worden lastig gevallen door de media daar. Iedereen maakt zich nu grote zorgen. Ook over de gezondheid van mijn schoonmoeder die drie maanden geleden haar man verloor aan een ziekte."

Contact

Volgens de man heeft hij vrijdag nog contact gehad met zijn broer Yahya. "Er was niets dat erop wees dat hij van slag was. Niets verdachts. Het was een normaal gesprek", zegt hij. Yahya zijn bezocht zijn familie in Terheijden na afloop van de ramadan eind juni. Ook toen zou hij een normale indruk hebben gemaakt.

Het Syrische echtpaar heeft vier kinderen, twee jongens en twee meisjes. De vrouw werd anderhalf jaar geleden voor een zaal geïnterviewd op de universiteit van Tilburg. Aanleiding voor het interview was een foto die op de grens van Macedonië gemaakt was. Interviewer Bodelier: “Zij was de vrouw met de baby in haar armen die onder de ogen van zwaar bewapende militairen is gefotografeerd op de grens van Macedonië. Dat is min of meer een iconische foto geworden.”

Damascus

Net als de verdachte komen de Nederlandse familieleden uit de Syrische hoofdstad Damascus. Zij vluchtten de stad in 2012 om via Egypte naar Europa te vluchten. In 2015 vroegen zij asiel aan in Nederland. Verdachte Yahya F. is een jaar later met de boot van Egypte naar Italië gevaren. Yahya werd als 16-jarige opgenomen in een Engels pleeggezin en woonde sinds een jaartje op zichzelf.

De familie F. is niet zonder reden gevlucht. "Mijn oom is gedood door IS en mijn broer door Al-Nusra (een aan Al-Qaeda gelieerde salafistische verzetsgroep in Syrië, red.)", zegt de vrouw in goed Engels.

Haar man, die alleen Arabisch spreekt, is verontwaardigd over het feit dat de familie in de media gekoppeld wordt aan radicale denkbeelden. "We zijn voor het geweld gevlucht en willen hier in vrede leven", zegt hij. Hij trekt zijn T-shirt van zijn schouderblad om de afdruk van een brandende sigaret te laten zien. "Kijk, dat heeft de Syrische politie gedaan", klinkt het geëmotioneerd.

Vergissing

Het tweetal is er zeker van Yahya helemaal niets met de aanslag in Londen te maken heeft. "Ik ben daar echt 100 procent zeker van. Alles berust op een grote vergissing", zegt de vrouw.

In Engelse kranten wordt gesuggereerd dat Yahya snel geradicaliseerd zou zijn na de dood zijn vader, maar de vrouw werpt die lezing van de hand. "Hij reageerde op de dood van zijn vader zoals ieder normaal mens zou doen. Zijn vader was oud. Yahya is een moderne jongen die op het punt staat om media te studeren in Londen. Hij heeft vrienden van over de hele wereld. Er is geen enkele reden voor het ontwikkelen van radicale ideeën."