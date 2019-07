Verdachte (38) van zware mishandeling met honkbalknuppel aangehouden

De man uit Hilversum is vanochtend opgepakt en wordt nog verhoord, meldt de politie. Het onderzoek naar de zware mishandeling gaat ook na de aanhouding nog door. De politie is onder meer nog op zoek naar getuigen van de zware mishandeling.

112-gesprek

De politie gaf dinsdag in de uitzending een aangrijpend 112-gesprek vrij van een man die na een verkeersincident in Noord-Holland werd aangevallen met een honkbalknuppel. Hij werd wel twintig keer tegen zijn hoofd geslagen en is volgens de politie aan de dood ontsnapt. ,,Ik dacht alleen maar: afweren en niet doodgaan.”

De ernstige mishandeling vond plaats op maandagavond 15 april, rond 21.30 uur ter hoogte van het Noord-Hollandse Kortenhoef. Het slachtoffer kwam net terug van familiebezoek in Hilversum en was onderweg naar huis, naar zijn vrouw en jonge kinderen. Toen hij voorsorteerde om rechtdoor te rijden, stopte er rechts van hem een kleine, blauwe auto die hem -nadat het licht op groen is gesprongen- probeert af te snijden. ,,En hij gaat er met een rotgang langs.”

‘Wegwezen’

Tijdens de inhaalmanoeuvre komen de auto’s met elkaar in botsing. Om de schade te bekijken, stoppen beide bestuurders bij de eerstvolgende parkeerplaats langs de weg. Hier gaat het helemaal mis: de bestuurder van de blauwe auto is zó kwaad dat hij een aluminium honkbalknuppel grijpt die hij in zijn auto heeft liggen.

,,Het eerste wat je denkt is: wegwezen”, vertelt het slachtoffer in Opsporing Verzocht. De man loopt richting het slachtoffer en slaat op hem in. Hard en talloze keren. ,,Hij riep steeds dat hij haast had. Ik dacht alleen maar: afweren en niet doodgaan.” De man richt zijn pijlen vervolgens op zijn auto. ,,Hij sloeg een ruit in op de plek waar normaal gesproken mijn zoontje zat. Die was er nu gelukkig niet bij.”

Tekst gaat verder onder deze reportage van Opsporing Verzocht.

‘Ik ben aan het bloeden’

Zodra het slachtoffer weet te ontkomen, gaat de dader er zelf ook vandoor, richting Vinkeveen en de A2 naar Utrecht of Amsterdam. Hevig geschrokken en bloedend belt het slachtoffer de politie. Het 112-gesprek gaat door merg en been. ,,Hij begon op me in te slaan, hij heeft me geraakt met een honkbalknuppel”, vertelt het slachtoffer huilend en in shock. ,,Ik weet niet waarom hij het deed. Ik ben aan het bloeden.”

Behalve de zware lichamelijke gevolgen, zoals een zware hersenschudding, een hoofdwond en zware kneuzingen, heeft de mishandeling ook een grote emotionele impact. Het slachtoffer raakt mede hierdoor zijn baan kwijt. ,,Mijn vrouw heeft het ook echt zwaar gehad. Ik hoop dat deze man zichzelf aangeeft. Hoe kom je erbij om zoiets te doen? Hoe kom je er überhaupt bij om een knuppel in je auto te bewaren?”

‘Er helemaal doorheen’

De politie sprak van een trieste zaak en schrok zelf ook van het 112-gesprek. ,,Je kunt duidelijk horen dat hij er helemaal doorheen zit. Dat is niet zo gek, want er is twintig keer tegen zijn slaap en tegen zijn hoofd gemept.”

De dader is een getinte man, vermoedelijk tussen 30 en 40 jaar oud. Hij is zo’n 1,80 meter lang, heeft een normaal tot stevig postuur en opvallend golvend, donkerbruin haar met een scheiding in het midden. De man heeft een breed, rond hoofd en sprak Nederlands met een accent. Hij reed in een kleine, blauwe auto, mogelijk een Citroën Saxo.