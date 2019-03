Verdachte (32) die na schietpartij uit vluchtauto sprong is overleden

Volgens de politie heeft de man zelf de keuze gemaakt om uit te auto te springen. De auto reed op dat moment met hoge snelheid. De man kwam hard op de straat terecht en liep zwaar hoofdletsel op. Met een traumahelikopter is hij vervolgens naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een dag later is overleden.



De medeverdachte die achter het stuur zat, een 25-jarige man uit het Limburgse Montfort, reed door. Er zijn volgens de politie geen aanwijzijgen dat hij betrokken is bij het maken van de keuze van zijn bijrijder om uit de auto te springen. Er wordt daarom geen verder onderzoek gedaan naar de dood van de 32-jarige Helmonder.



De Limburger parkeerde zijn auto drie minuten na het incident in een voortuin in Deurne en vluchtte te voet. Hij is later op de dag aangehouden en zit nog vast.