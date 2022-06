Verdachte (22) in zaak-Gino wordt morgen voorgeleid, mag niet met familie praten

donny mDe verdachte van betrokkenheid bij de dood van het 9-jarige jongetje Gino wordt dinsdag in Roermond voorgeleid. Dat heeft een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Maastricht maandag laten weten. Tijdens een voorgeleiding bepaalt een rechter-commissaris of het voorarrest van een verdachte wordt verlengd.

De 22-jarige man uit Geleen, Donny M., wordt naast betrokkenheid bij de dood van het jongetje ook verdacht van ontvoering van Gino. De jongen werd woensdagavond voor het laatst gezien op een voetbalveldje in Kerkrade waar hij met enkele andere kinderen voetbalde. Sindsdien werd hij vermist. Gino logeerde sinds een week bij een oudere zus in Kerkrade, omdat zijn moeder in Maastricht ziek is en hij daar niet kon blijven.

Na zijn verdwijnen sloeg de politie groot alarm. Honderden mensen hebben dagen naar hem gezocht in Kerkrade en Landgraaf, waar een step werd gevonden die veel op die van hem leek. Op aanwijzing van de verdachte werd het lichaam van Gino zaterdagochtend gevonden achter een uitgebrande woning in Geleen. De verdachte was vlak daarvoor aangehouden.

Met niemand contact

Donny M. zit in beperkingen, wat wil zeggen dat hij buiten zijn advocaat met niemand mag praten. M. is in 2017 al eens veroordeeld in een misbruikzaak. Het betreft het misbruiken en mishandelen van twee jongetjes in Sittard.

Tegenover deze site toonden bekenden van Donny M. zich echter verbijsterd over het feit dat hij is opgepakt in verband met de dood van Gino. M. kennen ze als een verzorgde en nette jongen. Hij is hartstochtelijk PSV-fan en had tot zijn arrestatie al maanden een vriendin waarmee hij straalde op foto’s.

Toch stelden de bekenden ook dat M. veel problemen had.