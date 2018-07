Verdachte (18) opgepakt voor verkrachting Indonesische studente

De vrouw reed vanaf Rotterdam Centraal naar haar woning in de wijk De Esch . Ze kwam daar rond 05.30 uur aan. Kort nadat ze haar fiets buiten op straat op slot zette, werd ze aangevallen door een man en raakte daarbij dusdanig gewond dat zij met spoed is overgebracht naar het ziekenhuis en is geopereerd.

Politie en justitie waren dag en nacht bezig met het onderzoek. Aan de hand van het summiere signalement, camerabeelden op de route is deze verdachte in beeld gekomen bij de politie. Onderzoeksleider Albert Jansen meldt in een verklaring van de politie dat hij tevreden is dat er in zo’n kort tijdsbestek een verdachte kon worden aangehouden. ,,Iedereen was ontzettend gedreven om zo snel mogelijk tot de aanhouding van de verdachte te komen. Hiermee maken we het leed van de vrouw, het slachtoffer, niet minder, maar we hopen dat het haar in ieder geval helpt bij de verwerking.''