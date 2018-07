Verbruik water stijgt weer, maar gelukkig begint de vakantie

Kort douchen, even geen zwembadjes vullen, de tuin beter niet sproeien. De tips om tijdens piekuren 's ochtends en 's avonds niet te veel water te tappen hebben hun effect gehad, stellen waterbedrijven als PWN, Brabant Water en Vitens. Maar inmiddels stijgt het waterverbruik toch weer. Op topdagen leverde PWN zo'n 370.000 kuub water per dag, na de oproep tot spaarzaamheid van twee weken geleden zakte dat naar rond de 305.000 kuub, maar nu stijgt het weer naar 314.000 kubieke meter. ,,Daarom blijven we adviseren om in de 'spits' tussen zes en tien 's ochtends en vooral 's avonds tussen zeven en elf bewust met water om te gaan'', aldus een woordvoerder.

Bruin water

Het grootste waterbedrijf van Nederland is Vitens met meer dan vijf miljoen aansluitingen. Ook daar zagen ze een daling van het verbruik na het pleidooi voor zuinigheid, van dagelijks 1,35 miljoen kuub naar 1,19 miljoen. Maar inmiddels stijgt ook bij Vitens het verbruik weer, naar verwachting tot 1,25 miljoen kuub per dag. ,,Dus ook wij hebben onze klanten dus opnieuw opgeroepen om het waterverbruik beter te spreiden.'' Luisteren de klanten niet, dan riskeren ze een verminderde waterdruk en bruin water. Het water zal niet snel opraken: er zit op zich genoeg in de grond en in de rivieren, meren en kanalen.

Investeringen in infrastructuur nodig

Wat wel een probleem kan worden: de infrastructuur kan niet alles aan. De capaciteit van de waterwinning, zuivering en levering kent zijn grenzen.

Naar analogie van de autosnelweg: als half Nederland besluit om vanavond om zes uur de A2 van Amsterdam naar Den Bosch te nemen, dan komt de boel vast te staan.



Datzelfde probleem hebben waterbedrijven met hun voorraadbassins, pompen, zuivering en leidingen: als iedereen tegelijk water vraagt, gaat het mis. Vandaar de waarschuwingen.



En als Nederland inderdaad vaker zomers te wachten staat met langere periode van droogte (en dus meer waterverbruik) zijn waarschijnlijk forse investeringen in de waterinfrastructuur waarschijnlijk nodig.



Maar dat is voor later zorg. Eerst moeten de waterbedrijven deze periode overleven. En dat gaat lukken, verwachten ze, mede dankzij de schoolvakanties waar vanaf komend weekeinde ook de laatste regio in Nederland aan begint.



Als gezinnen massaal het vliegtuig of de auto nemen voor een paar weken vakantie in het buitenland scheelt dat zo de helft van het extra waterverbruik, becijfert bijvoorbeeld Brabant Water. ,,Vorige week is de vakantie gestart in het zuiden. De watervraag is nog steeds ongeveer twintig procent hoger dan gemiddeld.'' Maar dat was voor de schoolvakantie nog veertig procent.



In Noord-Holland moet PWN nog een kleine week wachten tot een groot deel van de klanten de koffers pakt. ,,Maar dan zal het waterverbruik ook hier omlaag gaan'', zegt een woordvoerder.