Verborgen ruimte in de auto wordt verboden

Het wordt illegaal om in een vervoermiddel, zoals een auto of vrachtwagen, een geheime ruimte te maken die is bestemd voor opslag of vervoer van voorwerpen. Dat blijkt uit een geplande wijziging van het Wetboek van Strafrecht, die vandaag openbaar is gemaakt.

De afgelopen jaren is volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid gebleken dat criminelen steeds vaker gebruik maken van vervoermiddelen waarin een verborgen ruimte is aangebracht. Zo kunnen deze boeven heimelijk voorwerpen binnen hun bereik hebben waarmee een strafbaar feit kan worden of is begaan. Denk aan illegale wapens, materieel om mee in te breken of verdovende middelen.

De strafbaarstelling wordt voorgesteld ‘vanwege de corrumperende werking die hiervan richting de samenleving uitgaat en om een strafrechtelijke norm te stellen’. Het wordt ook verboden om te beschikken over een vervoermiddel als je weet dat zo’n auto, vrachtwagen, boot of motor is uitgerust met een geheime ruimte.

Op de vergrijpen komt een gevangenisstraf van hoogstens een jaar te staan of een geldboete van maximaal 9000 euro. Mensen die van het uitrusten van een vervoermiddel met een verborgen ruimte een ‘beroep of gewoonte’ maken, kunnen nog extra straf tegemoet zien, staat in het voorstel.

Het plan is nu openbaar gemaakt zodat belanghebbenden commentaar kunnen leveren. Het is nog onduidelijk wanneer de wetswijziging ingaat, dat kan altijd per 1 januari of 1 juli gebeuren.

Aangedrongen

Politiekorpsen hebben er vorig jaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid op aangedrongen om het inbouwen van verborgen ruimtes in auto’s strafbaar maken. Dat is volgens de politie de enige manier om het verbergen van drugs, grote sommen cash geld of wapens tegen te gaan, bleek uit een intern politierapport. Uit onderzoek blijkt dat de Kia Picanto, Renault Clio en Volkswagen Golf 7 het meest geschikt zijn om die ruimtes te laten inbouwen.

In 2019 zijn 340 auto’s in beslag genomen, een verdubbeling van het aantal in 2018. De cijfers van 2020 zijn nog niet bekend, maar volgens de politie zet de stijging door. Omdat het voor garagehouders zeer lucratief en risicoloos is, heeft dit geleid tot een toename van het aantal garages dat verborgen ruimtes inbouwt, aldus de politie.

Vrijgesproken

Afgelopen woensdag werd een garagehouder in Soest door de Utrechtse rechtbank vrijgesproken van het inbouwen van verborgen ruimtes in voertuigen voor de smokkel van drugs. Volgens de officier van justitie had de garagehouder zich met het inbouwen van de geheime ruimtes schuldig gemaakt aan het voorbereiden van drugssmokkel, maar de rechtbank deelt die mening niet.

Volgens de rechters blijkt uit het dossier niet dat de garagehouder ‘de bewuste kans’ had aanvaard dat de auto’s voor het vervoer van drugs zouden worden gebruikt. ,,Voor het inbouwen van verborgen ruimtes kan ook een andere criminele of legale reden zijn.‘’ Wel kreeg de garagehouder een taakstraf omdat in zijn zaak drugs in een plafond werden gevonden.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit:

Wat vind jij?

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.