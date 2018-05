'Verborgen parel' Friesland derde in top 10 Lonely Planet

In de top 10 van beste Europese bestemmingen van de Lonely Planet staat Friesland dit jaar op de derde plaats. Het is de hoogste notering ooit van een Nederlandse bestemming in deze jaarlijkse lijst.

Friesland wordt vaak over het hoofd gezien door internationale reizigers, maar reisgidsenuitgever Lonely Planet noemt de provincie een 'echte verborgen parel'. Friesland staat boven bestemmingen als de Provence (5) in Frankrijk, de Kleine Cycladen (7) in Griekenland en de Vipava-vallei (9) in Slovenië.

Culturele Hoofdstad

Wat meespeelde bij de top 3-notering was het feit dat Leeuwarden dit jaar Europese Culturele Hoofdstad is, zegt Lonely Planet. Maar de uitgever prijst behalve het gezellige en compacte Leeuwarden, ook het uitgestrekte landschap en de Friese Waddeneilanden.

Sara van Geloven, hoofdredacteur van Lonely Planet magazine in Nederland is 'ontzettend trots' op de hoge notering van Friesland. ,,Het is een verdiende plek. Niet alleen wordt er dit jaar uitgepakt met het evenement Culturele Hoofdstad, maar de provincie barst ook nog eens van natuur waar je je even helemaal terug kunt trekken", zegt Van Geloven.

De 'Top 10 Best in Europe' is vooral bedoeld voor reizigers die het massatoerisme willen mijden. ,,De lijst kijkt verder dan Europa's populairste bestemmingen en geeft reizigers de beste insidertips voor minder bezochte regio's in populaire landen en alternatieve stedentrips voor cultuurliefhebbers", aldus de uitgever.

De lijst wordt aangevoerd door de Italiaanse regio Emilia-Romagna en de Noord-Spaanse provincie Cantabrië, aanbevolen voor respectievelijk culinaire hoogtepunten en ruige natuur.