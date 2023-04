Verbod geëist op zaad van Haagse massadonor: ‘Neergezet als dolle stier die zich graag voortplant’

Tientallen moeders staan bij de rechtbank van Den Haag oog in oog met Jonathan M., de donorvader van hun kinderen. Het is slechts een fractie van de vele moeders die hij sinds 2007 wereldwijd heeft geholpen met het vervullen van hun kinderwens.

De moeders zijn blij met hun kinderen, maar ze zijn ook woest omdat Jonathan loog over de omvang van zijn praktijken en het aantal donorkinderen. Ze voelen zich bedrogen nu blijkt dat hij minimaal 550 donorkinderen verwekt heeft, niet alleen in Nederland, maar ook in onder meer Italië, Duitsland, Spanje en Australië.

De moeders hebben in gesprekken en brieven geprobeerd hem te laten stoppen. Eva (gefingeerde naam) uit Barendrecht schreef zelfs een brief aan zijn familie en kerk, omdat ze zich zorgen maakt over de gevolgen voor de donorkinderen, die het risico lopen op inteelt en incest en nu soms kampen met emotionele problemen. ,,Het vertrouwen is ernstig geschaad’’, zegt haar advocaat Mark de Hek (SAP Letselschadeadvocaten). ,,Contracten met klinieken en beloftes aan wensouders zijn verbroken.’’

Dwangsom

Daarom heeft Eva samen met de stichting Donorkind - en met steunverklaringen van 49 andere moeders - haar spermadonor voor de rechter gesleept. Ze eisen dat het hem verboden wordt nog aan nieuwe wensouders te doneren op straffe van een dwangsom. Ook willen ze dat hij een lijst geeft met alle klinieken waar hij gedoneerd heeft en dat zijn zaad daar vernietigd wordt.

Eva vroeg hem meermaals hoeveel donorkinderen hij wilde. ,,Dat was voor haar essentieel”, zegt De Hek. ,,Er was geen enkele reden voor haar om te twijfelen aan zijn woorden. Dat hij erg geloofwaardig kan overkomen, blijkt uit het aantal gedupeerden.’’

Jonathan leverde tien jaar lang bij elf vruchtbaarheidsklinieken in Nederland zijn zaad in. Hier geldt een richtlijn van maximaal 25 kinderen of twaalf gezinnen per donor. Omdat er geen centrale registratie van donoren was, kon Jonathan maar liefst 102 donorkinderen verwekken via de klinieken. Dat kwam pas in 2017 aan het licht. De klinieken stopten per direct met het gebruik van zijn zaad.

Onderzoek van deze site in 2019 wees uit dat ondanks de ban in Nederland, zijn zaad buiten de landsgrenzen jarenlang nog volop gebruikt werd. Zo maakte de Deense spermabank Cryos, waar hij ingeschreven stond onder de alias ‘Ruud’, jarenlang gebruik van zijn zaad en ging hij zelfs met een wensouder mee naar Oekraïne om haar te insemineren met zijn donorzaad.

Verschillende aliassen

Daarnaast bood Jonathan zijn diensten ook aan op websites in binnen- en buitenland en op sociale media. Vanwege het tekort aan donoren en de lange wachttijden bij klinieken, is dat voor wensouders de snelste en makkelijkste manier om aan een donor te komen. De Haagse ‘massadonor’ maakte daar handig gebruik van. Onder verschillende aliassen hielp hij vrouwen.

In de rechtszaal wijst Jonathan alle beschuldigingen van de hand. Hij erkent dat hij heeft gelogen tegen moeders. Dat deed hij naar eigen zeggen uit ‘zelfbescherming’. Verder legt hij de verantwoordelijkheid om met hem in zee te gaan bij de wensouders en zegt hij ook veel steun van andere moeders te krijgen. ,,Ik sta open voor contact met kinderen en ouders’’, zegt Jonathan tegen de rechter. ,,Ze mogen me op elk moment van de dag bellen.’’

De massadonor ontkent het risico op inteelt en incest en stelt dat zijn donorkinderen ‘gelukkiger’ zijn dan andere kinderen. Hij spreekt van een ‘nieuw concept’ en noemt zichzelf een ‘bekende donor plus’. Want in tegenstelling tot veel anonieme donoren, is hij vanaf de geboorte betrokken bij al zijn donorkinderen. Hij is erbij als ze gedoopt worden, een kinderfeestje hebben of een voetbalwedstrijd. ,,Op vaderdag krijgt hij tientallen pakketjes opgestuurd met leuke knutselwerkjes’’, zegt zijn advocaat Richard van der Zwan. ,,Hij is elke dag wel bezig met kinderen en hun ouders.’’

Symbooltjes op TikTok

Jonathan oppert zelfs dat zijn donorkinderen in hun profielen op TikTok of Instagram ook met symbooltjes en teksten kunnen aangeven dat ze een donorkind van hem zijn, om inteelt en incest te voorkomen. ,,En als ze iemand tegenkomen, mogen ze me altijd vragen: ‘Is dat een kind van donorpapa Jonathan?’’’

Als de rechter hem vraagt of hij bereid is te stoppen, draait Jonathan om de hete brij heen. In Nederland en bij de Deense spermabank Cryos is hij al geblokkeerd. Dat zijn de enige klinieken waar hij gedoneerd heeft, beweert hij.

Bovendien is hij in 2019 verwijderd van diverse sites. Dat hij zich op internet nog actief aanbiedt als donor, is volgens hem ‘achterhaald’. ,,Ik heb geen actieve oproepen staan. Ik heb wel gereageerd op mensen die mij uit eigen beweging hebben benaderd. Er zou nog ergens een profieltje kunnen zijn, maar daar ben ik niet actief nieuwe mensen aan het contacteren.’’ Hij zegt toe bestaande profielen te verwijderen.

Gebroken relatie

Een gebroken relatie heeft hem op andere gedachten gebracht, zegt hij. ,,Mijn relatie liep niet goed door het doneren. Ik was veel afwezig en was er te veel mee bezig. Ik ben niet meer voornemens me actief op te stellen als donor. Alleen in incidentele gevallen. Ik wil zelf ook graag een gezin.’’

Maar hij wil wel de vrijheid houden om eventuele nieuwe wensouders te helpen als ze hem zelf benaderen. Een verbod daarop tast zijn lichamelijke integriteit aan. ,,Ik wil geen dwangsom die mij beperkt in mijn vrijheid.’’

Bovenal stelt Jonathan zich in de rechtszaal op als slachtoffer. Want hij is niet de enige massadonor. Waarom worden de grote klinieken die er gebruik van maken niet aangepakt? ,,Ik word neergezet als een dolle stier die zich graag voortplant’’, zegt hij ,,Deze rechtszaak draagt niet bij aan de emancipatie van homoseksuele stellen. En ook niet aan donorkinderen die allemaal worden neergezet als slachtoffertjes van inteelt. Daar is geen sprake van.’’

Zeven zwangere vrouwen

De woorden van Jonathan bevestigen dat hij nog steeds liegt, zeggen moeders na afloop van de zitting. Zeker zeven vrouwen zijn momenteel zwanger van hem en er zijn vrouwen die na 2019 nog met hem in zee zijn gegaan.

,,Je weet dat bepaalde zaken niet kloppen”, zegt de Zeeuwse Lucie Brugge. ,,Ik ben in 2019 nog actief door hem benaderd. Leuk idee, symbooltjes op sociale media, maar je kunt elkaar ook in het dagelijks leven tegenkomen. Moet je dan ook een tatoeage op je gezicht zetten?’’

Met Jonathan heeft ze inmiddels geen contact meer. ,,Als mijn zoon er behoefte aan heeft, sta ik ervoor open. Het is wat het is. We kunnen er niks meer aan veranderen, maar het is genoeg zo. Ik wil dat er geen nieuwe kinderen meer bij komen. Ik gun mijn kind dat hij contact heeft met andere broertjes en zusjes, maar niet met ruim vijfhonderd.’’

