Verbijstering over beveiliger die seks had met patiënte tbs-kliniek

Een zwakbegaafde beveiliger die zonder diploma blijkt te werken in een tbs-kliniek in Eindhoven, waar hij uiteindelijk seks heeft met een patiënt: de beveiligingsbranche, die juist vecht voor een beter imago, reageert verbijsterd.

,,Volledig ontoelaatbaar." Hans Mans van TEAM Beveiliging in Son is helder over de beveiliger tegen wie afgelopen week een werkstraf werd geëist omdat hij seks had gehad met een tbs-cliënt. ,,Dat had nooit mogen gebeuren", zegt ook collega Cor van Egdom van Van Egdom Security in Eindhoven. De twee reageren verbijsterd op het beveiligersschandaal dat zich in De Woenselse Poort afspeelde.

In de Eindhovense tbs-kliniek werkte beveiliger Stefan K. Hij werd er verliefd op een patiënte en had seks met haar toen de vrouw in september buiten mocht wandelen.

De affaire komt uit. Maar wat misschien wel schokkender is: K. blijkt helemaal geen beveiligingsdiploma te hebben en is zelfs zwakbegaafd. Het beveiligingsbedrijf waar De Woenselse Poort mee werkt, had een collegabedrijf om een werknemer gevraagd.

Voor De Woenselse Poort, dat in 2016 in opspraak raakte vanwege zelfmoorden, drugsgebruik en wapensmokkel, is het de zoveelste deuk in het imago. Hetzelfde geldt in mindere mate voor de beveiligingsbranche, waarin de nodige cowboys actief lijken. Misschien dat de twee beveiligingsbedrijven uit de regio zich daarom zo haasten om aan te geven dat het schandaal niet symbool staat voor de gehele branche. Want zomaar een beveiligingsbedrijf starten is er niet bij. Daarvoor heb je allereerst een vergunning van het Ministerie van Justitie nodig.

Screening

Om te voorkomen dat mensen met een criminele achtergrond een dergelijk baantje krijgen, wordt elke beveiliger vervolgens door de politie gescreend voor hij dit werk mag doen. Vergelijk het met een soort uitgebreide versie van de Verklaring omtrent gedrag (VOG). De laatste eis: je moet een beveiligingsopleiding hebben afgerond of ermee bezig zijn. Zo werkt het op papier. In de praktijk blijkt regelmatig dat er behalve betrouwbare beveiligingsbedrijven ook een paar cowboys actief zijn in de branche. Dat zegt ook Jan Spijk van Vereniging Beveiligersorganisaties Nederland: ,,Je zet het bedrijf op naam van je vriendin en omzeilt de regels. Ik heb niet het idee dat de overheid er echt goed op controleert. Hetzelfde geldt voor die screening. Ik denk dat er bedrijven tussen zitten die hun mensen helemaal niet laten controleren."

Verschillende brancheverenigingen hebben keurmerken in het leven geroepen om de goede en slechte bedrijven van elkaar te onderscheiden. Zo ook de Nederlandse Veiligheidsbranche, zegt Trees van den Broek: ,,Het is geen geheim dat het verschil in kwaliteit groot is. Met zo'n keurmerk weet je met wie je in zee gaat."

Allemaal leuk en aardig, maar uiteindelijk is de prijs toch vaak bepalender dan het keurmerk, zegt Hans Mans van TEAM Beveiliging uit Son: ,,De beveiliging is, net als bijvoorbeeld de schoonmaak, vaak een sluitpost voor bedrijven. Het moet allemaal zo goedkoop mogelijk. Zelfs bij overheidsinstellingen. Als het dan misgaat, zoals hier, ligt een deel van de verantwoordelijkheid ook bij de opdrachtgever."