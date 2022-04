‘Verbijsterd’ FNV eist excuses NS-top: ‘Personeel uren in de kou op plekken met smerige toiletten’

De NS-directie moet publiekelijk excuses aanbieden voor de landelijke treinstoring van zondag. Dat schrijft de vakbond FNV Spoor in een uiterst kritische brief aan topvrouw Marjan Rintel.

FNV Spoor schrijft de NS-top ‘in verbijstering, boosheid, teleurstelling en vol onbegrip aan’. De directie heeft met haar besluiteloze houding niet alleen de reizigers, maar ook haar eigen medewerkers in de kou laten staan. ‘Tot driemaal toe werd het tijdstip vanaf wanneer NS weer zou gaan rijden, herroepen’, schrijft vakbondsbestuurder Henri Janssen namens FNV Spoor.

Tijdens de storing was het eigen personeel - van machinisten en conducteurs tot medewerkers op stations en het management - totaal gespeend van informatie. ‘Rijdend personeel dat uren en uren in het land gestrand vastzat en daar aan het lot werd overgelaten. Soms op plekken waar geen of smerige toiletten, geen kantine, et cetera, te vinden waren.’

Alibi

Boos is de vakbond dat NS in de media de veiligheid als argument heeft aangevoerd om de hele zondag niet meer te kunnen rijden. Zo zouden geen pendeldiensten kunnen worden gereden omdat het zou kunnen dat treinen te lang zijn voor bepaalde perrons. ‘Hoe durft NS dit rond te bazuinen? Iedere machinist heeft wegbekendheid en weet ook zonder IT ondersteuning of een trein voor een bepaald traject te lang is of niet.’

Het opvoeren van veiligheid als excuus is al met al ‘pertinent onjuist’. ‘Veiligheid is voor onze leden essentieel voor de uitvoering. Het is dan ook geen stijl om veiligheid als alibi te gebruiken om het onvermogen van het NS-management te verbloemen.’

FNV Spoor eist daarom publiekelijk excuses van de directie ‘omdat NS’ers publiekelijk aan de schandpaal genageld zijn!’ Ook wil de bond betrokken zijn bij het onderzoek dat de spoorwegen gisteren beloofde. ‘Zo niet, gaan wij het zelf doen’, schrijft FNV-bestuurder Janssen.

‘Plan B nodig’

Verder dient NS een ‘plan B’ op te stellen. Volgens de bond leunt NS volledig op de IT en is zo'n plan B er nu niet. Teleurgesteld constateert FNV Spoor dat de NS-top niet op de kwaliteiten van het eigen personeel durfde te vertrouwen.

‘FNV Spoor is een zeer breed georganiseerde vakbond en onze leden bevinden zich in de hele organisatie NS. Zij stellen dat er wél aangepast gereden had kunnen worden. Als de top de kennis en kunde van vakmensen maar had durven te erkennen en gebruiken. [..] De directie heeft de vakkennis van haar eigen medewerkers volledig miskend. De medewerkers schamen zich voor het handelen van de NS-directie. NS onwaardig.’

Al met al zijn er twee werelden binnen NS: de operatie en de top. ‘En die laatste heeft te weinig kennis van de operatie. Dat is zeer zorgwekkend.’ FNV Spoor eist ten slotte dat alle door medewerkers gemaakte kosten ‘om de dag door te komen en om thuis te komen’ volledig worden vergoed.

Oorzaak storing bekend Een falend back-up-systeem blijkt verantwoordelijk voor de treinstoring, die zondag het treinverkeer een groot deel van de dag lamlegde. Dat schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur & Waterstaat) dinsdag aan de Tweede Kamer. De storing trad zondag rond het middaguur op in de planningsystemen van NS voor materieel en personeel (en de bijsturing hiervan) en voor reisinformatie.



Dit IT-systeem is essentieel om veilig volgens dienstregeling te kunnen rijden. NS besloot daarop de dienstregeling stil te leggen. Probleem was dat de back-up, waardoor de planningssystemen toch in de lucht kunnen blijven, ook niet werkte, . De CDA-bewindsvrouw wil dat NS de storing door een onafhankelijk onderzoekbureau laat onderzoeken. ,,Doel van deze evaluatie is wat mij betreft om verbeterlessen te trekken voor onder meer de crisisaanpak, zodat herhaling hiervan in de toekomst kan worden voorkomen.”

