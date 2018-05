Verantwoordelijk burgemeester Hoes gepasseerd bij lamleggen Schiphol

Schiphol laat ook een externe, onafhankelijke partij onderzoek doen naar de stroomstoring die zondag leidde tot grote problemen op de luchthaven. Dat gebeurde uitgerekend toen het toch al extra druk was in verband met de meivakantie. Het is de vierde keer in nog geen anderhalf jaar dat vluchten werden geannuleerd omdat er storingen waren in computersystemen. Twee keer bij de luchtverkeersleiding, een keer bij IT-gigant Amadeus en een keer vanwege een stroomstoring.



Dit is een nieuw dieptepunt in de groeistuipen van de luchthaven. Die had vooraf nog zo bezworen dat dit jaar géén passagiersinfarct zou ontstaan. Schiphol nadert de top tien drukste luchthavens van de wereld. Met een totaal van 68,5 miljoen passagiers over het afgelopen jaar staat Schiphol nu op plek 11 in het klassement.