Venlo ziet tóch af van grijze piet, Kick Out Zwarte Piet begint meldpunt om laatste Zwarte Piet te verlinken

Daarmee komt de organisatie tegemoet aan een eis van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) die zondag met acties dreigde als de organisatie zou vasthouden aan de grijze piet. De aangekondigde demonstratie is afgeblazen.

Oog voor traditie

Stichting Kinderfeesten Venlo wil naar eigen zeggen ‘oog hebben voor de traditie van het Sinterklaasfeest en voor het feit dat het feest zich altijd heeft aangepast aan de tijdsgeest’. ,,Voor veel vaders, moeders, opa’s en oma’s ligt de focus deze tijd op de verschijningsvorm van piet. Voor al die meningen en gevoelens is de organiserende stichting niet doof”, aldus de stichting in een verklaring.

,,Kinderen zullen in Venlo en Blerick komende zondag dezelfde piet zien als op het Sinterklaasjournaal en tijdens de landelijke intocht. Daarmee verandert er voor de kinderen niets aan het feest, maar brengen we de viering ervan nog meer bij de tijd”, aldus Joep Raemakers, voorzitter van Stichting Kinderfeesten Venlo.

Meldpunt om laatste Zwarte Piet te verlinken

KOZP kondigde vandaag een ‘jaar lang actie tegen zwarte piet aan’. Vanaf 2023 moet zwarte piet verleden tijd zijn, aldus de actievoerders. ,,In veel gemeenten, steden en dorpen lijkt de tijd stil te staan en wordt zwarte piet nog steeds getolereerd of zelfs gevierd”, stelt de groep.

Ook roept de actiegroep vanaf morgen een meldpunt in het leven, Meldpunt Zwarte Piet, waar iedereen de laatste bestaande Zwarte Piet kan verlinken. ‘Zo kunnen we ouders tippen waar ze veilig sinterklaas kunnen vieren met hun kinderen en weten we waar we in 2023 in actie moeten komen.’